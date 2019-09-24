رياضة

توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
توتنهام
توتنهام
في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا، على نظيره بريستون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة. وقدم رجال جوارديولا، مستوى جيدا للغاية استحق عليه الفوز، وبعد مرور 20 دقيقة، نجح رحيم ستيرلينج في افتتاح أهداف المباراة، بعدما
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
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دوري- ابطال -اوروبا (10)

مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
جوارديولا

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
بيب جوارديولا

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
هاري- كين‎

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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