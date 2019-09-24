توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

توتنهام

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا، على نظيره بريستون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة. وقدم رجال جوارديولا، مستوى جيدا للغاية استحق عليه الفوز، وبعد مرور 20 دقيقة، نجح رحيم ستيرلينج في افتتاح أهداف المباراة، بعدما