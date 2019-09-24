مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

نانسي بيلوسي

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.

وقالت بيلوسي وزعيم الأغلبية ستيني هوير، في بيان يوم الثلاثاء، إن المشروع سيدعو أيضا إلى حماية ذلك الشخص، وهو عضو بأحد أجهزة المخابرات تردد أنه عبر عن قلقه من جهد مزعوم من جانب ترامب للاستعانة بأوكرانيا لتشوية خصم سياسي أمريكي، بحسب رويترز. يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بتأجيل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا