تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

حادث - ارشيفية

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.

واندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطي بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين،، وتسبب الحادث في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف، إذ جرى نقل نحو 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى المستشفي العام، وتم غلق الطريق وتحويل مسار السيارات القادمة