جريمة

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
واندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطي بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين،، وتسبب الحادث في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف، إذ جرى نقل نحو 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى المستشفي العام، وتم غلق الطريق وتحويل مسار السيارات القادمة
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تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
فتاة-العياط

«تعبت وعايزة أخرج».. رسالة فتاة العياط بعد تجديد حبسها

«تعبت وعايزة اخرج»، كلمات مقتضبة قالتها أميرة أحمد عبد الله، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، للمحامية دينا المقدم، التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بعد تجديد حبسها 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص، وأوضحت المقدم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "أميرة كانت بتعيط، وفعلا شكلها جسديا ونفسيا في انهيار وبؤس، وحالتها النفسية بتزداد سوء كل يوم، وكل اللي قالتله إنها تعبت وعايزة تخرج"، وقالت المحامية، إنها ستتقدم باستئناف غدا في محكمة العياط، وستحدد جلسة في محكمة الجيزة أو جنايات الأحداث.
حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
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حادث- الاتوبيس (2)

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث بشبرا الخيمة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب بكوبرى عرابى في شبرا الخيمة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من مدير الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين ركاب بكوبرى عرابى، بسبب السرعة الجنونية، حيث اختلت عجلة القيادة بين أيدي السائقين.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بالوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الخميس، على طريق «الداخلة_ بلاط»، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث. وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص فى محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقية باتجاه الكريمات، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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