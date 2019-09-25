جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

جريزمان

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».

وواصل الفرنسي الدولي: «ميسي لعب دورًا كبيرًا في الهدف الذي سجلته بالركنية المتقنة التي مررها لي، فهو يجيد تمرير الكرة لي في المكان الذي أريده، ولا أعرف الوقت الذي يحتاجه حتى يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في المباراة». وحقق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة