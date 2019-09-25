اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

تعذيب طفلة - أرشيفية

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.

وأشار عم الطفلة لـ"التحرير"، إلى أن تقرير مفتش الصحة شكك في أقوال الجدة، بأن آثار الحرق بدافع التأديب لتبولها اللا إرادي، إذ أثبت وجود آثار اغتصاب وتهتك في الرحم، وأن التعذيب المتكرر كان بدافع تشويه أعضائها ومحو آثار الاغتصاب، وأضاف أن "الطفلة اتهمت جدتها وخالها وأمها بتعذيبها، فادعت الجدة أنها بسبب