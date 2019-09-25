محمد يوسف: رفضت طلب مؤمن زكريا بوضعه في الفئة الأولى

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص

مؤمن زكريا

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأحمر، طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قابل طلبه بالرفض. وأوضح يوسف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كنا نصنف اللاعبين بناءً على عدد السنوات والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة". وأضاف: "طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكني قولت له مفيش غير ده"، مشيرا إلى أنه كان يتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.

وتابع: "كنت أذهب أولا لإنهاء العمل الإداري قبل المران، كان هناك تعاقدات كثيرة تحتاج للعمل، وعقد محمد الشناوي كان به تعديلات، وحدثت مطالب لفئات الفريق عقب أزمة عبد الله السعيد".وعن اتهامه بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، علق: "محدش يعرف إني عملت برنامج خاص