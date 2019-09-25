رياضة

محمد يوسف: رفضت طلب مؤمن زكريا بوضعه في الفئة الأولى

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأحمر، طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قابل طلبه بالرفض. وأوضح يوسف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كنا نصنف اللاعبين بناءً على عدد السنوات والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة". وأضاف: "طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكني قولت له مفيش غير ده"، مشيرا إلى أنه كان يتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.
وتابع: "كنت أذهب أولا لإنهاء العمل الإداري قبل المران، كان هناك تعاقدات كثيرة تحتاج للعمل، وعقد محمد الشناوي كان به تعديلات، وحدثت مطالب لفئات الفريق عقب أزمة عبد الله السعيد".وعن اتهامه بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، علق: "محدش يعرف إني عملت برنامج خاص
اقرأ المزيد
برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
سيد عبد الحفيظ

«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
حسين-الشحات-الاهلى (4)

حسين الشحات يتعرض لحادث سير بسيارته

تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث تصادم بسيارته الخاصة في أثناء توجهه إلى تدريب فريق القلعة الحمراء اليوم الإثنين الذى يقام بمقر النادى بالجزيرة، حيث نشر حسين الشحات جناح فريق النادي الأهلى صورة لسيارته الخاصة عبر الصفحة الشخصية بموقع الصور الفوتغرافية ومقاطع الفيديو "إنستجرام"، وتعرضه لحادث سير خلال توجهه إلى تدريب الأحمر بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وعلق حسين الشحات على حادث التصادم قائلا: "الحمد لله".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]