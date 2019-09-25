ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا

لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقالت بيلوسي إن «تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا». وأضافت: «لذلك، أعلن اليوم أن مجلس النواب