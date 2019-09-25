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ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقالت بيلوسي إن «تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا». وأضافت: «لذلك، أعلن اليوم أن مجلس النواب
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نانسي-بيلوسي (2)

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
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10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
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اعتقال جندي أمريكي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية لصالح اليمين المتطرف. وقال مكتب التحقيقات في بيان: إن "الجندي ناقش خطط لتفجير شبكة أخبار أمريكية كبرى، كما ناقش السفر إلى أوكرانيا للقتال مع جماعة يمينية متطرفة عنيفة، وأنه وزع معلومات على الإنترنت بشأن كيفية صنع القنابل". كما أشارت السلطات إلى أن الجندي، جاريت وليام سميث، حارب على الإنترنت، المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أورورك، وفقا لـ"سكاي نيوز".
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نانسي-بيلوسي (2)

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.
ترامب وماكرون

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
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