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حرضوا ضد مصر.. أديب يكشف تفاصيل ضبط 7 من جنسيات مختلفة

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ ص
عمرو أديب
عمرو أديب
كشف الإعلامى عمرو أديب هوية عدد من الأشخاص الأجانب والعرب يقومون بتصوير ارتكازات أمنية، ونقل المعلومات عن مصر والتحريض ضدها. وقال أديب خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا هعرض عليكم شخصيات باعترافات وعايز حضراتكم تفكروا دول فى مصر بيعملوا إيه.. شخصيات ليست وهمية لكن بأسماء وباسبورات وجنسيات لدول عالمية معروفة.. والأيام الجاية هتكشف حاجات كتير».
والمتهمون الذين تناول أديب الحديث عنهم هم: المتهم الأول: أشرف أسعد أحمد طافش فلسطينى الجنسية، من مواليد 1 / 9 / 1990، دخل الأراضى المصرية فى 18 / 9 / 2019، عبر ميناء رفح البرى، يقيم بأحد الفنادق بميدان التحرير، وتبين أنه أحد عناصر خلايا سرايا القدس الجهادية التابعة لحركة حماس، وأنه يعمل كمسؤول سرى
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لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا 1

السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
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عمرو-اديب (2)

عمرو أديب يخدع المشاهدين بالإعلان عن استضافة محمود السيسي

وقع الإعلامي عمرو أديب في خطأ مهني جسيم، بعدما تلاعب بالمشاهدين معتمدا على أسلوب الإثارة بالتنويه عن ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إذ قال أنه سيستضيف محمود السيسي، وتم تفسير التنويه بأن ضيف حلقته هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى سارعت عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبارا عن الضيف المنتظر، وأصبح "محمود السيسي" في ظرف دقائق ضمن الأكثر تداولا على "تويتر"، ما خلق حالة من التشويق مصحوبة بالجدل لدى المتابعين عن مغزى اللقاء وما سيدور فيه، خاصة أن أديب نوه في مقدمة البرنامج عن مناقشة موضوعات جريئة، أبرزها عن مشروعات القوات المسلحة.
أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي: الاحتلال العثماني استمر 600 سنة بسبب الشيوخ

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الاحتلال العثمانى استمر فى مصر 600 عاما بسبب الشيوخ. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «القطار ظهر فى الثورة البخارية.. يعنى فى 1517 لا كان فيه آلات بخارية ولا كان فيه تليفون ولا طيارات.. إزاى الاحتلال العثمانى نجح 600 سنة، من 1299 حينما أنشأ عثمان ابن أرطغرل الإمبراطورية بتاعته، وسيطر على البلاد دى كلها، والجبايات بتروحله زى الساعة، إزاى عرف يسيطر على كل المجتمعات دى؟»، ليجيب: «بوظيفة الشيوخ».
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