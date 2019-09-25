مرتضى منصور: الزمالك سيواجه جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقة الأمنية التي وصلت ناديه. ويستضيف الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، بعد أيام من الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. وأوضح مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، أنه سيسعى لزيادة عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 20 ألف مشجع.

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه يقبل بعض القرارات التي لا ترضيه في بعض الأحيان من أجل الوطن، كاشفا أن الجهات الأمنية تركت له خيارين وهما خوض اللقاء على ملعب برج العرب بحضور جماهيري، أو باللعب بدون جماهير على ملعب بتروسبورت فى القاهرة.وطالب منصور إدارة نادي مصر المقاصة بالموافقة على لعب مباراة الفريقين