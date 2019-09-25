رياضة

مرتضى منصور: الزمالك سيواجه جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقة الأمنية التي وصلت ناديه. ويستضيف الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، بعد أيام من الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. وأوضح مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، أنه سيسعى لزيادة عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 20 ألف مشجع.
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه يقبل بعض القرارات التي لا ترضيه في بعض الأحيان من أجل الوطن، كاشفا أن الجهات الأمنية تركت له خيارين وهما خوض اللقاء على ملعب برج العرب بحضور جماهيري، أو باللعب بدون جماهير على ملعب بتروسبورت فى القاهرة.وطالب منصور إدارة نادي مصر المقاصة بالموافقة على لعب مباراة الفريقين
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مؤمن زكريا

محمد يوسف: رفضت طلب مؤمن زكريا بوضعه في الفئة الأولى

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأحمر، طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قابل طلبه بالرفض. وأوضح يوسف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كنا نصنف اللاعبين بناءً على عدد السنوات والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة". وأضاف: "طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكني قولت له مفيش غير ده"، مشيرا إلى أنه كان يتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.
برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
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مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
الزمالك والاتحاد ‎ (2)

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
الزمالك والاتحاد ‎ (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
الزمالك والاتحاد ‎ (9)

رسميًا.. حكام أجانب لموقعة الزمالك والاتحاد في الكأس

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى بإستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً عقب الاتفاق مع نظرائهم بالزمالك، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، و قامت إدارة النادى السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الجبلاية، تمثل الجزء الخاص بقيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.
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