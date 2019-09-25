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السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ ص
لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء أيرلندا
لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء أيرلندا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.وشهد اللقاء استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة
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عمرو أديب

حرضوا ضد مصر.. أديب يكشف تفاصيل ضبط 7 من جنسيات مختلفة

كشف الإعلامى عمرو أديب هوية عدد من الأشخاص الأجانب والعرب يقومون بتصوير ارتكازات أمنية، ونقل المعلومات عن مصر والتحريض ضدها. وقال أديب خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا هعرض عليكم شخصيات باعترافات وعايز حضراتكم تفكروا دول فى مصر بيعملوا إيه.. شخصيات ليست وهمية لكن بأسماء وباسبورات وجنسيات لدول عالمية معروفة.. والأيام الجاية هتكشف حاجات كتير».
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
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عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي 2

مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
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