في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان خالد صالح

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الفنان الراحل خالد صالح

في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2014: توفي الفنان المصري خالد صالح. وفي عام 2001: بداية حرب أمريکا على أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب. وفي عام 1955: تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي. وفي عام 1962: الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية. وفي عام 1985: مقتل 3 من عملاء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا القبرصي.

وفي عام 1990: مجلس الأمن يصدر القرار رقم 670 الخاص بفرض حظر الجوي على أراضي العراق والكويت ومنع كل الرحلات الجوية لنقل الركاب والبضائع وذلك بسبب غزو العراق للكويت. وفي عام 1997: القيادي في حركة حماس خالد مشعل يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان. وفي عام 2001: بداية