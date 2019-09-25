فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان خالد صالح

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الفنان الراحل خالد صالح
الفنان الراحل خالد صالح
في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2014: توفي الفنان المصري خالد صالح. وفي عام 2001: بداية حرب أمريکا على أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب. وفي عام 1955: تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي. وفي عام 1962: الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية. وفي عام 1985: مقتل 3 من عملاء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا القبرصي.
وفي عام 1990: مجلس الأمن يصدر القرار رقم 670 الخاص بفرض حظر الجوي على أراضي العراق والكويت ومنع كل الرحلات الجوية لنقل الركاب والبضائع وذلك بسبب غزو العراق للكويت. وفي عام 1997: القيادي في حركة حماس خالد مشعل يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان. وفي عام 2001: بداية
اقرأ المزيد
هند-صبرى

«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
محمد-هنيدي-1

محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
هنا-الزاهد (1)

نهال عنبر تكشف لـ«التحرير» تفاصيل مرض هنا الزاهد

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة هنا الزاهد، موضحة أنها تتابع حالتها من خلال والدتها، كما تواصلت مع الفنان أحمد فهمي يوم الأحد، والذي طمأنها عن صحة زوجته، موضحا أنها تعاني من ألم في المعدة، ومن الممكن أن يكون بسبب تناولها أكل لم تعتاد عليه، لكن لا توجد خطورة وحالتها في تحسن، وقالت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ"لتحرير": "الحمد لله هنا حالتها مستقرة، هي بس على المحاليل وممنوعة من الأكل، والدكاترة في وسنغافورة من أحسن الناس في العلاج، ولو متأكدوش أنها بقت كويسة مش هيخرجوها".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]