قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ ص

قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.

وأكد الرئيس أهمية توفيق وجهات النظر بين البلدين، وذلك من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الإفريقي والحفاظ على تماسك الصف، لا سيما في ظل حكمة الرئيسين الشقيقين.من جانبهما، ثمن الرئيسان الجيبوتي والكيني الاستجابة المصرية لعقد هذه القمة، وذلك في ظل العلاقات الأخوية الراسخة لمصر مع أشقائها في كل من جيبوتي