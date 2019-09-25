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قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ ص
قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا
قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.
وأكد الرئيس أهمية توفيق وجهات النظر بين البلدين، وذلك من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الإفريقي والحفاظ على تماسك الصف، لا سيما في ظل حكمة الرئيسين الشقيقين.من جانبهما، ثمن الرئيسان الجيبوتي والكيني الاستجابة المصرية لعقد هذه القمة، وذلك في ظل العلاقات الأخوية الراسخة لمصر مع أشقائها في كل من جيبوتي
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لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا 1

السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
عمرو أديب

حرضوا ضد مصر.. أديب يكشف تفاصيل ضبط 7 من جنسيات مختلفة

كشف الإعلامى عمرو أديب هوية عدد من الأشخاص الأجانب والعرب يقومون بتصوير ارتكازات أمنية، ونقل المعلومات عن مصر والتحريض ضدها. وقال أديب خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا هعرض عليكم شخصيات باعترافات وعايز حضراتكم تفكروا دول فى مصر بيعملوا إيه.. شخصيات ليست وهمية لكن بأسماء وباسبورات وجنسيات لدول عالمية معروفة.. والأيام الجاية هتكشف حاجات كتير».
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
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لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا 1

السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي 2

مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
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