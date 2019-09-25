مرتضى منصور يرد على شكوى الأهلي.. ويهاجم جنش بسبب كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ ص

مرتضى منصور

?انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شكوى النادي الأهلي الأخيرة ضده، مشيرا إلى أن ما حدث بينه وبين خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، كان بعد مباراة السوبر، وأن لجنة الانضباط لا تجرؤ على التحقيق معه. وكان النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي.

وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس نادٍ كبير.وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن اتحاد الكرة لا يجوز له أن يعاقب هيئة،