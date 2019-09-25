رياضة

مرتضى منصور يرد على شكوى الأهلي.. ويهاجم جنش بسبب كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
?انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شكوى النادي الأهلي الأخيرة ضده، مشيرا إلى أن ما حدث بينه وبين خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، كان بعد مباراة السوبر، وأن لجنة الانضباط لا تجرؤ على التحقيق معه. وكان النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي.
وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس نادٍ كبير.وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن اتحاد الكرة لا يجوز له أن يعاقب هيئة،
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الزمالك سيواجه جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقة الأمنية التي وصلت ناديه. ويستضيف الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، بعد أيام من الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. وأوضح مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، أنه سيسعى لزيادة عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 20 ألف مشجع.
مؤمن زكريا

محمد يوسف: رفضت طلب مؤمن زكريا بوضعه في الفئة الأولى

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأحمر، طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قابل طلبه بالرفض. وأوضح يوسف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كنا نصنف اللاعبين بناءً على عدد السنوات والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة". وأضاف: "طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكني قولت له مفيش غير ده"، مشيرا إلى أنه كان يتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.
برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
مرتضى منصور (3)

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
كهربا (4)

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]