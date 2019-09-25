بوساطة مصرية.. لجنة ثنائية لتسوية الخلافات بين كينيا والصومال

تحرير:محمد عودة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ ص

قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو، رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب الصومال وكينيا، انطلاقا من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع الأشقاء في الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة مثل حافزا لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الإفريقي، وإنما أيضا لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني