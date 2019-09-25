اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 33شبين الكوم 21 32طنطا 21 31دمنهور 21 31الإسكندرية 21 31بلطيم 23 29مطروح 18 30السلوم 20 30سيوة 17 35بورسعيد 23 30دمياط 23 29الزقازيق