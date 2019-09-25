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اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 33شبين الكوم 21 32طنطا 21 31دمنهور 21 31الإسكندرية 21 31بلطيم 23 29مطروح 18 30السلوم 20 30سيوة 17 35بورسعيد 23 30دمياط 23 29الزقازيق
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تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.
قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا 1

بوساطة مصرية.. لجنة ثنائية لتسوية الخلافات بين كينيا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو، رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب الصومال وكينيا، انطلاقا من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.
قمة ثلاثية بين مصر وجيبوتي وكينيا 3

قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.
لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا 1

السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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