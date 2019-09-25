ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب البيرنابيو في 37 مباراة، حقق خلالها الريال الانتصار في 30 مباراة مقابل انتصارين لأوساسونا وتعادلا في 5 مواجهات أخرى، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 105 أهداف، واهتزت شباكه بـ32 هدفًا. ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد