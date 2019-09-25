رياضة

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب البيرنابيو في 37 مباراة، حقق خلالها الريال الانتصار في 30 مباراة مقابل انتصارين لأوساسونا وتعادلا في 5 مواجهات أخرى، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 105 أهداف، واهتزت شباكه بـ32 هدفًا. ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد
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طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
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زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
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