«حسم وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأربعاء
الجنايات تحاكم مسؤولا بوزارة التخطيط لاتهامه بطلب والحصول على رشوة مليون و200 ألف جنيه نظير صرف مستحقات شركة بينما حصل وسيط الرشوة على 300 ألف جنيه
تحرير:سماح عوض الله
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
ورد بالتحقيقات أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.
أشارت التحريات بالقضية إلى وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية، لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.
ولاية سيناء
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان الأسبق، و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بولاية سيناء، التى يحاكم المتهمون فيها عن اتهامات بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، وفى خارج مصر، تولوا من الأول حتى السابع منهم، قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة «ولاية سيناء» والتي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب واستهداف المنشآت العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.
رشوة مسؤول وزارة التخطيط
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع، محاكمة "عماد. ا. ا" مدير إدارة بوزارة التخطيط، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد. ع. ع" مدير شركة، بواسطة المتهم الثالث "خالد. ا. ع".
وتم ضبط المتهمين بعد تسجيل اللقاءات بينهم، ورصد لقاء بين مسؤول التخطيط والوسيط في أثناء تسلمه مبلغ الرشوة (300 ألف جنيه)، بينما أمكن ضبط المتهم الثاني في أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغة قيمتها 120 مليون جنيه.
رسوب الدور الثاني
تنظر دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعون المقامة من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميين، وكيلين عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر، ويطالبون فيها بإلغاء قرار رسوب طلاب امتحانات الدور الثاني.