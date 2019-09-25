رياضة

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
ليفربول
ليفربول
تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
وبدوره يستقبل تشيلسي نظيره جرمسبي الساعة 8:45 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج، وسبق أن توج البلوز بلقب المسابقة 5 مرات من قبل، آخرها في موسم 2014- 2015، وخسر البلوز نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي. ومن جانبه يستقبل مانشستر يونايتد نظيره روشديل على ملعب أولد ترافورد الساعة 9:00 مساءً،
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طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
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محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
ليفربول - تشيلسي (5)

قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
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