ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

ليفربول

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.

وبدوره يستقبل تشيلسي نظيره جرمسبي الساعة 8:45 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج، وسبق أن توج البلوز بلقب المسابقة 5 مرات من قبل، آخرها في موسم 2014- 2015، وخسر البلوز نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي. ومن جانبه يستقبل مانشستر يونايتد نظيره روشديل على ملعب أولد ترافورد الساعة 9:00 مساءً،