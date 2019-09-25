زواج جغرافي

علاء خالد

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

بعد زواجنا، أنا وسلوى، عام 95، قمنا برحلة ماراثونية لتوسيع الخريطة حول مركز الزواج، وضم بلدان ومسافات إليه، والوصول به إلى أقصى نقطة تحمُّل يمكن أن يصل إليها. كانت هذه الرحلة بمنزلة خريطة طريق للمستقبل، ستضع هيكلا نفسيا، وجغرافيا، لشكل الحياة التي ستتلوها. لم تكن رحلة شهر عسل بالمعنى المعروف، فقد كان هناك جانب به تعب ومشقة، وبذل جهد، وليس استرخاءً وتمددا دائمين. ربما هذا الجهد والتعب سيكونان أيضا حجر أساس للرحلات القادمة، فداخل هذا الجانب الذي يتسم بالتعب تكمن أيضا المتعة، كتوأم له.

كانت هناك تخوفات تشملنا معا من الزواج، ومركزيته، وسلطته، وأعبائه، وتاريخه. تخوفات، جزء منها طبيعي، وجزء منها يعود لخوفنا من المسؤولية، ورهن شروط حياتك بآخر. فكانت هذه الرحلة، ورحلات أخرى، بمنزلة الحاضنة الجغرافية التي تكونت بداخلها إحداثيات جديدة للذات داخل معادلة الحياة التقليدية، وجعلتها تتحمل مخاوفها،

كانت هناك تخوفات تشملنا معا من الزواج، ومركزيته، وسلطته، وأعبائه، وتاريخه. تخوفات، جزء منها طبيعي، وجزء منها يعود لخوفنا من المسؤولية، ورهن شروط حياتك بآخر. فكانت هذه الرحلة، ورحلات أخرى، بمنزلة الحاضنة الجغرافية التي تكونت بداخلها إحداثيات جديدة للذات داخل معادلة الحياة التقليدية، وجعلتها تتحمل مخاوفها، بل وتتقدم للأمام، نفسيا وجغرافيا، في سبيل أن تنجح العلاقة، ولا تعتمد في هذا سوى على الأمل، والأمل وحده بأن هناك مفاجأة في طريق الزواج، وليس فقط دورا تقليديا معادا ومكررا.

كان الزواج هو البلد الجديد الإضافي الذي ينضم لسلسلة البلاد، والمدن، والمراكز، والقرى، التي نعبر عليها محاولين أن نكتشفها، ونجوس في هوامشها، ومراكزها، وميادينها، بحثا عن رموز وحيوات أخرى منسية، تبعث في أوصالنا الدفء، أو التساؤل، أو الرغبة في إعادة المحاولة مرة أخرى.

كان يتولد، من داخل تخوفاتنا هذه، مكان بعيد، سيحدث فيه الالتئام لجرح الخوف أو المسؤولية أو الرعاية للآخر. كان السفر زواجا من نوع آخر، متحركا، بلا قيود، مفتوحا بلا عقد، لأن السفر بداخله أيضا "آخر" يريد رعاية وحنانا وفهما، وهو ما يريده أيضا الزواج. السفر تدريب عملي على التحمل وتوسيع مساحة "الآخر" بداخلك، حتى قبل حضوره المادي.

كانت هناك "نظريات" تسيطر على أفكاري، ليست كلها حقيقية: أن الحب له مركز وجودي، أما الزواج فمركزه اجتماعي فقط، وللأسف "الاجتماعي" في مصر مقيد، وليس متعددا، ونحن نبحث عن التعدد دوما لنكسر أحاديثنا المقيتة، أو أن الحب غير الزواج، فأزمنة الحب منفصلة، أما الزواج فمتصل الأزمنة. ونحن نبحث عن كل ما هو منفصل لكي نستبعد كل ما هو متصل وشمولي وديكتاتوري وكلي، عن حياتنا النسبية، وأن الحب فكرة متمردة، أما الزواج فهو يمثل النظام، فالحب -إذن- هو الهامش، كأننا نمارس السياسة ونحن نحب، أو السياسة هي التي مارستنا ونحن نحب.. إلى آخر تلك التصورات القديمة.

كان هناك من شاركنا هذه الرحلة، بل وتحمل عبء كل انتقالاتها، وهي العربة البيجو البيضاء 504 موديل 75، التي تعود لعائلة سلوى، الذين كانوا يتعاملون معها كعضو أصيل في العائلة. تحولت العربة إلى بيت متنقل، نعيش فيه، ونخزن فيه أشياءنا. البيت الذي ينتظر عودتنا، والقابل للحركة وتغيير موضعه على الطريق. كانت العربة، بدون أن ندري، رمزا للبيت الذي نأمل فيه، ونريد تثبيت أركانه. بيت متنقل ليس له مكان واحد يولي له وجهه، وإن كان له، أيضا، مكان واحد. لا نتوقف في أي نقطة من نقاط الرحلة، أو على الطريق، إلا ويقترب منا أحد سائقي التاكسيات متسائلا: تبيع؟ يقصد يريد شراء العربة، التي أثبتت نجاحا على الطريق.

بدأنا الرحلة من الإسكندرية، بالطبع، إلى القاهرة وبتنا فيها ليلة. ثم إلى السويس، وبتنا فيها ليلة أيضا. ومنها عبرنا نفق الشهيد أحمد حمدي باتجاه سيناء. أتذكر الحواجز الأمنية الكثيرة التي صادفتنا في الطريق، كان السؤال الدائم: شُغل؟ لا، شهر عسل، أرد، فيهنئوننا على الزواج، ويفتحون لنا الطريق، ويزيحون الحواجز. وصلنا إلى شرم الشيخ، وأقمنا في نادي الرياضات البحرية، ولكن العربة قبلها بقليل بدأت تشعر بالتعب، ولكنها تحاملت على نفسها من أجلنا، وسلمتنا لأقرب نقطة آمنة، وذهبت هي للميكانيكي، كأنها تشعر بمسؤوليتها تجاه رحلتنا، وهو شكل تعامل سلوى معها، كأحد أفراد العائلة الكبيرة.

ومن شرم الشيخ انتقلنا لمحمية رأس محمد، وقضينا عدة أيام أمام البحر والفراغ وثعلب صغير يأتي في المساء ليتناول وجبته، وإن لم يتناولها، نتركها له في المكان المخصص لوضع الأكل، والذي اختاره الكثيرون، الذين جاؤوا قبلنا. كانت هناك سرية من العساكر تحرس المحمية، كانوا يمررون علينا كل يوم وجبة عشاء من السمك المقلي الذي يصطادونه من البحر نهارا.

ثم انتقلنا لنويبع، في قرية "بساطة" التي كانت بداية لنموذج العيش التشاركي، فكل شيء تفعله بنفسك، الأكل والشرب والنوم، ولا يتم استخدام النقود في القرية، كل فرد يكتب في صحيفته، المعلقة في المطبخ، ما أكله، وما شربه، وفي النهاية تتم المحاسبة على أساس هذه الصحيفة. نصبنا خيمتنا على الشاطئ، ثم بدأنا طريق العودة، مرورا بسانت كاترين، وأقمنا في أحد المنتجعات البيئية بالقرب من جبل موسى، وحاولنا صعود الجبل مع الصاعدين، ولكن رجال الأمن رفضوا لأننا نسينا شهادة الزواج في الفندق. ومنها انتقلنا إلى مدينة الطور، ومنها إلى رأس سدر، ومنها إلى القاهرة مرة أخرى، وقضينا ليلة في المدن الثلاث الأخيرة.

كان كل هذا جديدا عليَّ، وأتعثر أحيانا في هذا الجديد، وفي نفسي، أستقبله أحيانا بفرح، وأحيانا بتأمل، وأحيانا بارتباك. ولكني كنت أتحرك وأكتسب الجرأة داخل هذا العالم الجديد بقوة الزواج، وانتسابي لعالم جديد يحمل وعدا ما، ولم تتكشف كل مدنه وقراه وبحوره وصحرائه بعد، وهذا الدور الجديد الذي أضيف لحياتي. في كل نقطة جديدة على الخريطة تتسع خريطة الزواج نفسه، ويحدث شبه تماهٍ بين البلاد وحدودها وعقد الزواج وحدوده.

لم تكن روحي في كامل انطلاقها في ذلك الوقت، ولكنها كانت شارة البداية، كان زواجا جغرافيا يشمل تصورنا عن مصر، والاختلاف، والتعدد، وروحانية الصحراء، والتأمل، والعزلة، والجبال. كل ما دخل في أرشيف هذه الرحلة أو مر بها، ماديا ومجازيا، أصبح بعد ذلك جزءا من حجر الأساس وشاهدا على عقد الزواج.

طوال الطريق بين الجبال، كنا نتحرك داخل كبسولة موسيقية. كان صوت محمد نوح في شريطه "لا تنسانا"، والمغنية التونسية أمينة عنابي في شريطها " وعدي ليه"، يكسران صمت الطريق الجبلي الطويل.