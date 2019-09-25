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زواج جغرافي

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
زواج - صورة أرشيفية
زواج - صورة أرشيفية
بعد زواجنا، أنا وسلوى، عام 95، قمنا برحلة ماراثونية لتوسيع الخريطة حول مركز الزواج، وضم بلدان ومسافات إليه، والوصول به إلى أقصى نقطة تحمُّل يمكن أن يصل إليها. كانت هذه الرحلة بمنزلة خريطة طريق للمستقبل، ستضع هيكلا نفسيا، وجغرافيا، لشكل الحياة التي ستتلوها. لم تكن رحلة شهر عسل بالمعنى المعروف، فقد كان هناك جانب به تعب ومشقة، وبذل جهد، وليس استرخاءً وتمددا دائمين. ربما هذا الجهد والتعب سيكونان أيضا حجر أساس للرحلات القادمة، فداخل هذا الجانب الذي يتسم بالتعب تكمن أيضا المتعة، كتوأم له.
كانت هناك تخوفات تشملنا معا من الزواج، ومركزيته، وسلطته، وأعبائه، وتاريخه. تخوفات، جزء منها طبيعي، وجزء منها يعود لخوفنا من المسؤولية، ورهن شروط حياتك بآخر. فكانت هذه الرحلة، ورحلات أخرى، بمنزلة الحاضنة الجغرافية التي تكونت بداخلها إحداثيات جديدة للذات داخل معادلة الحياة التقليدية، وجعلتها تتحمل مخاوفها،
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علم-مصر5 (2)

لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.
علم -مصر -والمانيا

محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.
محمد-خان

خطابات خان (2-2)

هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.
طائر-المالك-الحزين

مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟
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علم-مصر5 (2)

لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.
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