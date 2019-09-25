قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

إنتر

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.

وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في 76 مباراة سابقة، حقق خلالها إنتر الفوز في 41 مباراة وتعادل في 25 لقاءً وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل النيراتزوري في تلك المواجهات 146 هدفًا واهتزت شباكه بـ66 هدفًا. ويتصدر أسطورة إنتر جوسيبي مياتزا قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 16 هدفًا، مقابل 10 أهداف