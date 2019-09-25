رياضة

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
إنتر
إنتر
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في 76 مباراة سابقة، حقق خلالها إنتر الفوز في 41 مباراة وتعادل في 25 لقاءً وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل النيراتزوري في تلك المواجهات 146 هدفًا واهتزت شباكه بـ66 هدفًا. ويتصدر أسطورة إنتر جوسيبي مياتزا قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 16 هدفًا، مقابل 10 أهداف
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طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
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ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر ميلان‎ (1)

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
ميلان‎ (1)

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
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