مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

حركة طالبان - صورة أرشيفية

سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.

وأفاد (فيلق شاهين 209) بأن الغارات الجوية دمرت أيضا 50 دراجة نارية وأسلحة وأدوات عسكرية أخرى كانت في حوزة المسلحين. ومن جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.يذكر أنه أول من أمس الإثنين، قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم