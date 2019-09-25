إرهاب

مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
وأفاد (فيلق شاهين 209) بأن الغارات الجوية دمرت أيضا 50 دراجة نارية وأسلحة وأدوات عسكرية أخرى كانت في حوزة المسلحين. ومن جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.يذكر أنه أول من أمس الإثنين، قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم
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الشرطة الاندونيسية

اعتقال 9متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، اعتقال 9 متهمين للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري يستهدف أفراد الشرطة، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا: إنه "جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة والمدنيين أيضًا، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي تشهدها البلاد. وشهدت العاصمة جاكرتا، في وقت سابق، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب "جوكو ويدودو" الرئيس الإندونيسي.
تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
الشرطة-البريطانية

بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

قالت الشرطة البريطانية، إن وحدة إبطال مفعول المتفجرات فجرت طردا مشبوها به عن بعد في محطة القطار بمطار مانشستر، شمالي إنجلترا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة". وكانت محطة القطار، قد أخليت، صباح اليوم الإثنين، إثر إبلاغ عن طرد مشبوه، وجرى إيقاف حركة القطارات في المحطة بينما ظلت الحركة عادية في المطار حسب شرطة مانشستر. وقالت شرطة مانشستر، إنها اعتقلت شخصا في الموقع دون توفير المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت السلطات، أنها فتحت معظم المعابر المغلقة حول المحطة وأن عددا من الضباط يتواجدون في الموقع لإجراء بعض التحريات.
قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
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تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
طالبان (1)

مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
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