نتائج انتخابات إسرائيل: أرزق أبيض يتخطى الليكود

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

انتخابات إسرائيل - صورة أرشيفية

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.

وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض بيني جانتس ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة. علما أن كتلة أحزاب اليمين بدون أفجيدور ليبرمان "اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.ويأتي هذا التحديث