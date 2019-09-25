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نتائج انتخابات إسرائيل: أرزق أبيض يتخطى الليكود

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
انتخابات إسرائيل - صورة أرشيفية
انتخابات إسرائيل - صورة أرشيفية
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.
وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض بيني جانتس ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة. علما أن كتلة أحزاب اليمين بدون أفجيدور ليبرمان "اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.ويأتي هذا التحديث
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جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق البرلمان باطل

علقت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا، في بيان لها، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، موضحة أن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني". ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية.
انقلاب حافلة

6قتلى و27 مصابا من المهاجرين إثر انقلاب شاحنة بتركيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز". وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق". ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراحلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19% .
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
الصين

وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
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نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
لماذا-تراجع-نتنياهو عن-نشر-وثائق-حول-نووي-إيران؟

نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
ترمب-نتياهو

نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
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