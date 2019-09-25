15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان 3 متهمين في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الإثنين الماضي، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. ورفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم" عن صحيفة "النهار" الجزائرية.أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد