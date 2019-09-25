الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرا فلسطينيا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

جيش الاحتلال - صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة منزله في القدس وفتشته. وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.

والفلسطينيون الذين اعتقلوا يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت. وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5 آلاف و700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلا.من ناحية أخرى، أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32