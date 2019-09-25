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الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرا فلسطينيا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
جيش الاحتلال - صورة أرشيفية
جيش الاحتلال - صورة أرشيفية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة منزله في القدس وفتشته. وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.
والفلسطينيون الذين اعتقلوا يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت. وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5 آلاف و700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلا.من ناحية أخرى، أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32
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المسجد الاقصى

رئيس الشاباك السابق يقتحم الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وقام بجولة في ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة وبمشاركة عشرات المستوطنين. وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة، هي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.
بوتفليقة.jpg2

15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
الاقتصاد السوداني

خطة الـ9 أشهر.. هل تُخرج السودان من النفق المظلم؟

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ سنوات وتفاقم هذا الوضع مؤخرا وهو ما دفع السودانيين إلى الخروج للشارع وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان لتطلق خطة اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع المتردي. وكان اقتصاديون قد حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.
الشرطة التونسية - أرشيفية

تفكيك خلية إرهابية تورطت في قتل شرطي بتونس

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر خططوا لحادث طعن، راح ضحيته ضابط شرطة في محافظة بنزرت شمال البلاد، إضافة إلى استعدادهم لتنفيذ اعتداءات أخرى تستهدف رجال الشرطة والجيش. وذكر مصدر أمني مسؤول، في تصريحات صحفية، أنه تم القبض على 4 عناصر على علاقة وثيقة بحادثة مقتل الرائد فوزي الهويملي، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى الجهات الأمنية بـ"المتشدد" في محافظة "بنزرت" التونسية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.
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القدس

منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
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