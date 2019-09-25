تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.
وتم خلال المقابلة بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، إذ أطلع الوزير سماحته على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون
وتم خلال المقابلة بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، إذ أطلع الوزير سماحته على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب مفاهيم يجب أن تصحح.
كما قدم له عدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، و100 نسخة من الترجمة الروسية لوثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
كما أطلع وزير الأوقاف سماحة المفتي على تجربة الوزارة في ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى اللغة الروسية في إطار ترجمتها إلى 18 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو ما كان مناط إعجاب بالغ وإشادة كبيرة من سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين الذي أهدى الوزير درعا تذكاريا للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا تقديرا لدوره في نشر سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية. وقدم وزير الأوقاف للشيخ راوي عين الدين عشر دعوات لمشاركة أبناء الإدارات الدينية من الأقاليم الفدرالية بدولة روسيا الاتحادية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية في الثامن من فبراير 2020.
وسيقوم وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي يزور روسيا أيضا قبل مغادرتهما للعاصمة الروسية موسكو إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة المعهد العلمي التابع للإدارة الدينية لروسيا ثم يعقدان اجتماعا مع السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، بشأن التنسيق المستمر بين الجانبين من خلال القنوات الرسمية بوزارة الخارجية المصرية، لتفعيل أوجه التعاون في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة من دولة روسيا الاتحادية، وفق برامج محددة في قضايا تجديد الخطاب الديني سواء بالعاصمة الروسية موسكو أم بغيرها من المدن الروسية أم بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.