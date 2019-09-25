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تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.
وتم خلال المقابلة بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، إذ أطلع الوزير سماحته على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون
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اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا 1

بوساطة مصرية.. لجنة ثنائية لتسوية الخلافات بين كينيا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو، رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب الصومال وكينيا، انطلاقا من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.
قمة ثلاثية بين مصر وجيبوتي وكينيا 3

قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.
لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا 1

السيسي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في نيويورك، برئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
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وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (1)

جمعة وعلام يحتفلان بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة. وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل"، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
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السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
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