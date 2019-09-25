تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.

وتم خلال المقابلة بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، إذ أطلع الوزير سماحته على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون