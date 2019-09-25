هل تنجح الحكومة في خفض عجز الموازنة والدين العام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة خفض عجز الموازنة والدين العام، في إطار استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ نحو 3 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

أموال

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، كما طالب أيضا بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة.

خفض عجز الموازنة يعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن زيادة النفقات على الإيرادات، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى 8.2% فى العام المالي المنتهي