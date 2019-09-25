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هل تنجح الحكومة في خفض عجز الموازنة والدين العام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة خفض عجز الموازنة والدين العام، في إطار استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ نحو 3 سنوات
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
أموال
أموال
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، كما طالب أيضا بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة.
خفض عجز الموازنة يعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن زيادة النفقات على الإيرادات، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى 8.2% فى العام المالي المنتهي
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دولارات

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة مع بدء الدراسة

أعلنت وزارة المالية عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي، خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات، بحسب تصريحات اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة. وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويا.
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الاقتصاد-المصري

الحكومة: مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

قالت وزارة المالية، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح" مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030. وأكدت المالية أن العديد من بنوك الاستثمار تراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وزير-الماليه

المالية تعلن نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%. وأكدت المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
وزارة-المالية

المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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