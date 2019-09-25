هل تنجح الحكومة في خفض عجز الموازنة والدين العام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة خفض عجز الموازنة والدين العام، في إطار استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ نحو 3 سنوات
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، كما طالب أيضا بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة.
خفض عجز الموازنة
يعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن زيادة النفقات على الإيرادات، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى 8.2% فى العام المالي المنتهي
خفض عجز الموازنة
يعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن زيادة النفقات على الإيرادات، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى 8.2% فى العام المالي المنتهي 2018- 2019.
وأكد الدكتور محسن خضير الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى خفض عجز الموازنة من خلال عدة أدوات، في مقدمتها طرح السندات الدولية والصكوك.
وتوسعت مصر فى الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولى الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجى لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.
بينما أكد الدكتور سامي السيد، أستاذ الاقتصاد، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيساعد الحكومة في تمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالي خفض عجز الموازنة العامة، ما يساعد في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة؛ كالتعليم والصحة وغيرهما.
وتستعد الحكومة لطرح حصص إضافية في البورصة من شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد، وأبو قير للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قبل نهاية العام الحالي.
وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليشنز»، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتمانى، انخفاض عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، في مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.
الدين العام
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد، إن الحكومة تستطيع خفض الدين العام من خلال استمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، وزيادة الإيرادات بشكل أكبر من المصروفات.
وأضافت "الشواربي" أن تطبيق هذه الإجراءات يساهم في خفض الديون من خلال توجيه هذه الوفورات إلى عمليات التنمية بدلا من توجيهها إلى خدمة أعباء الدين.
بينما يرى الدكتور شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة قيام الحكومة أولا بحل أزمة عجز الموازنة من خلال خفض المصروفات وزيادة الإنتاج والإيرادات لمنع الاستدانة مرة أخرى.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه بالربع الأول من العام الجاري 2019، مسجلا 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، في مقابل نحو 4.108 تريليون جنيه نهاية 2018، وارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.
ونجحت الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 108% خلال العام المالي 2016- 2017.
وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وبنحو 97% من الناتج في يونيو 2018.