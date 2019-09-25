طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

طه إسماعيل

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.

وقال «إسماعيل» إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وإنه سيظل داعمًا للنادي ولجنة التخطيط للكرة، وإنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أي ملف وفي أى وقت. وتابع: "أما الاعتذار عن عدم العمل باللجنة فجاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسؤول في منظومة الكرة بتحليل

وقال «إسماعيل» إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وإنه سيظل داعمًا للنادي ولجنة التخطيط للكرة، وإنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أي ملف وفي أى وقت.



وتابع: "أما الاعتذار عن عدم العمل باللجنة فجاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسؤول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة، وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها، أو التعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها". وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة.