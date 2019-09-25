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رئيس الشاباك السابق يقتحم الأقصى بحراسة مشددة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وقام بجولة في ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة وبمشاركة عشرات المستوطنين. وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة، هي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.
والأبواب المفتوحة هي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين
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التجنيد في الجيش الإسرائيلي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرا فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة منزله في القدس وفتشته. وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.
بوتفليقة.jpg2

15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
الاقتصاد السوداني

خطة الـ9 أشهر.. هل تُخرج السودان من النفق المظلم؟

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ سنوات وتفاقم هذا الوضع مؤخرا وهو ما دفع السودانيين إلى الخروج للشارع وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان لتطلق خطة اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع المتردي. وكان اقتصاديون قد حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.
الشرطة التونسية - أرشيفية

تفكيك خلية إرهابية تورطت في قتل شرطي بتونس

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر خططوا لحادث طعن، راح ضحيته ضابط شرطة في محافظة بنزرت شمال البلاد، إضافة إلى استعدادهم لتنفيذ اعتداءات أخرى تستهدف رجال الشرطة والجيش. وذكر مصدر أمني مسؤول، في تصريحات صحفية، أنه تم القبض على 4 عناصر على علاقة وثيقة بحادثة مقتل الرائد فوزي الهويملي، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى الجهات الأمنية بـ"المتشدد" في محافظة "بنزرت" التونسية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.
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التجنيد في الجيش الإسرائيلي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرا فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة منزله في القدس وفتشته. وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
الانتخابات-الإسرائيلية

نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
ترامب (1)

ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
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