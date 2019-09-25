رئيس الشاباك السابق يقتحم الأقصى بحراسة مشددة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

المسجد الأقصى - صورة أرشيفية

اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وقام بجولة في ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة وبمشاركة عشرات المستوطنين. وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة، هي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.

والأبواب المفتوحة هي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين