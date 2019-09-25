رياضة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
برشلونة
برشلونة
أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
وعن الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة أمس، علق فالفيردي: "حين يحدث لميسي شيء، فإن العالم يتوقف، لكنه اشتكى فقط من إزعاج في العضلة، وقمنا بالاستبدال به كإجراء وقائي، ولا أعتقد أنه أصيب". وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد بتسجيل الأهداف والسيطرة بشكل واضح، والجزء الأخير من الشوط الأول
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محمد صلاح (1.) (2)

كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
جوارديولا (4)

جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
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برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
ميسى

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، للمباراة رقم 400 له كأساسي مع الفريق الكتالوني، بعد مشاركته مساء اليوم، في مباراة الفريق، أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ5 من الدوري الإسباني، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإن ميسي هو ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.
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