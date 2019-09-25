فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

برشلونة

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".

وعن الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة أمس، علق فالفيردي: "حين يحدث لميسي شيء، فإن العالم يتوقف، لكنه اشتكى فقط من إزعاج في العضلة، وقمنا بالاستبدال به كإجراء وقائي، ولا أعتقد أنه أصيب". وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد بتسجيل الأهداف والسيطرة بشكل واضح، والجزء الأخير من الشوط الأول

وعن الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة أمس، علق فالفيردي: "حين يحدث لميسي شيء، فإن العالم يتوقف، لكنه اشتكى فقط من إزعاج في العضلة، وقمنا بالاستبدال به كإجراء وقائي، ولا أعتقد أنه أصيب".



وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد بتسجيل الأهداف والسيطرة بشكل واضح، والجزء الأخير من الشوط الأول كان سيئًا، وحين خرج ميسي كل شيء توقف، وفي الشوط الثاني كنا في حال أفضل واقتربنا من تسجيل الهدف الثالث".



واختتم: "نحاول دائمًا الاستفادة من التغييرات، التي أحيانًا تكون في نصابها الصحيح وأحيانًا لا، ودخلنا المباراة بعد 3 أيام فقط من اللقاء الماضي، وكانت مباراة مهمة لنا، وأصبحنا في حال أفضل. عانينا كثيرًا من السلبيات، لكنها كانت مباراة جيدة على الرغم من الصعوبات".