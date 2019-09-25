رياضة

جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
وعقب انتصار مانشستر سيتي على بريستون في كأس رابطة الأندية المحترفة، أمس الثلاثاء، قال جوارديولا: "إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث، لكن أولا يجب معرفة تماما طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه. لو حدث أي شيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو شخص استثنائي. الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية". وأضاف
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كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
برشلونة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
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تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
جوارديولا

بيب جوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فرناندينيو لاعب الوسط يملك الشخصية والخبرة لحل الأزمات الدفاعية، وذلك عقب مشاركته في الدفاع، خلال فوز سيتي 3- 0 على شاختار دونيتسك، في دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب جون ستونز، وتعافي إيميريك لابورت من جراحة في الركبة. وواصل بيب: "لم تكن لدي أي شكوك من أنه (سيشعر براحة في خط الدفاع)، لهذا السبب هو مهم للغاية لنا، لا نملك العديد من الخيارات... وهو اللاعب الوحيد المتاح، يمكن لآخرين اللعب في هذا المركز، لكن فرناندينيو لاعب ذكي ورائع ومذهل، ويملك خبرة كبيرة وشخصية والجميع يستمعون لما يقوله، وهذا مهم جدا".
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مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا يعلن إصابة ستونز ويكشف عن مدة غيابه

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة جون ستونز مدافع الستيزنز، بإصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وجاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة السيتي وشاختار دونستك، والتى من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا. وينتظر الفريق السماوى مواجهات سهلة فى البطولة الأوروبية، حيث يقع فى المجموعة الثالثة مع كل من أتلانتا ودينامو زغرب وشاختار دونيستك.
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