جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

بيب جوارديولا

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".

وعقب انتصار مانشستر سيتي على بريستون في كأس رابطة الأندية المحترفة، أمس الثلاثاء، قال جوارديولا: "إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث، لكن أولا يجب معرفة تماما طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه. لو حدث أي شيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو شخص استثنائي. الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية". وأضاف

وعقب انتصار مانشستر سيتي على بريستون في كأس رابطة الأندية المحترفة، أمس الثلاثاء، قال جوارديولا: "إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث، لكن أولا يجب معرفة تماما طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه. لو حدث أي شيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو شخص استثنائي. الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية".



وأضاف المدرب الإسباني: "هناك الكثير من المواقف لأشخاص من أصحاب البشرة البيضاء حيث تكون الشخصية الكاريكاتيرية مشابهة لهم. رد ميندي كان واضحا، هم يمزحون طوال الوقت".



وتابع: "برناردو من أكثر الناس الودودة التي قابلتها في حياتي، إنه يتحدث 4 أو 5 لغات، وهذا أفضل أسلوب لتوضيح مدى انفتاحه، أقرب أصدقائه هو ميندي وهو مثل شقيقه. لقد حصل على صورة لبينجامين عندما كان صغيرا وشبهه بهذه الشخصية الكاريكاتيرية لأنه يتشابه كثيرا مع الصورة".