جريمة

ضبط 7 أشخاص في فض مشاجرة بشبرا الخيمة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية فى تجارة الأحذية. البداية كانت بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقي قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين، الوحدة العربية بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم الفض بين الطرفين وضبط المشاركين في المشاجرة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "علي. ش"، 68 عاما، صاحب محل أحذية، و"مينا. م"، 29 عاما، عامل بذات المحل، مع طرف ثان "محمد. ع"، 25 عاما، صاحب محل أحذية، وشقيقه "أحمد"، 29 عاما، أستورجي، و"محمود. ص"، 27 عاما، سائق، و"شعبان. م"، 68 عاما، صاحب محل أحذية، و"جليلة. ع"، 65 عاما، ربة منزل. ودلت تحريات
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القبض-على-متهم

بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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«حسم وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
حادث تصادم - أرشيفية

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
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حشيش

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
إطلاق-نار

فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.
القبض-على-متهم

ضبط 7 أشخاص سرقوا 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 11 شخصا، بعد قيامهم بسرقة تاجر مقيم بمركز سمسطا تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على مبلغ 650 ألف جنيه. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بورود بلاغ من تاجر يدعى "كمال. ع" 62 عاما، باعتراض سيارة "ميكروباص" لسيارته، ونزول عدد كبير من الأشخاص، ثم اقتادوه تحت زعم عملهم بأحد الأجهزة الأمنية تحت تهديد السلاح لمنطقة صحراوية في ما بين قرية مازورة ومركز سمسطا بدائرة المركز، واستولوا منه على مبلغ مالي (650 ألف جنيه).
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