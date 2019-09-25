ضبط 7 أشخاص في فض مشاجرة بشبرا الخيمة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

مشاجرة - صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية فى تجارة الأحذية. البداية كانت بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقي قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين، الوحدة العربية بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم الفض بين الطرفين وضبط المشاركين في المشاجرة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "علي. ش"، 68 عاما، صاحب محل أحذية، و"مينا. م"، 29 عاما، عامل بذات المحل، مع طرف ثان "محمد. ع"، 25 عاما، صاحب محل أحذية، وشقيقه "أحمد"، 29 عاما، أستورجي، و"محمود. ص"، 27 عاما، سائق، و"شعبان. م"، 68 عاما، صاحب محل أحذية، و"جليلة. ع"، 65 عاما، ربة منزل. ودلت تحريات