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عروض اليوم السادس لفعاليات الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
تستمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بجلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا يُعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
1:30 ظهرا "1982" بسينما جراند الغردقة.   2:45 ظهرا "عائلة منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 3:00 عصرا "باكورا" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 3:15 عصرا "حلم نورا" بقاعة سي سينما 1 بريحانة. 3:30 عصرا "37 ثانية" بقاعة سي سينما 3 بريحانة. 4:00 عصرا "الفارس والأميرة" بسينما جراند الغردقة. 5:45
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خالد صالح

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان خالد صالح

في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2014: توفي الفنان المصري خالد صالح. وفي عام 2001: بداية حرب أمريکا على أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب. وفي عام 1955: تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي. وفي عام 1962: الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية. وفي عام 1985: مقتل 3 من عملاء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا القبرصي.
هند-صبرى

«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
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محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
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محمد-هنيدي-1

محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
مهرجان- الجونة

عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
خالد-الصاوى (2)

تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
مهرجان-فينيسيا-السينمائى-الدولى

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
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