عروض اليوم السادس لفعاليات الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مهرجان الجونة

تستمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بجلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا يُعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:

1:30 ظهرا "1982" بسينما جراند الغردقة. 2:45 ظهرا "عائلة منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 3:00 عصرا "باكورا" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 3:15 عصرا "حلم نورا" بقاعة سي سينما 1 بريحانة. 3:30 عصرا "37 ثانية" بقاعة سي سينما 3 بريحانة. 4:00 عصرا "الفارس والأميرة" بسينما جراند الغردقة. 5:45