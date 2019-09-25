جريمة

بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام «محمد. ع» وشهرته «فاسكو» 40 عاما، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها. اقرأ أيضا| حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان»
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ضبط 7 أشخاص في فض مشاجرة بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية فى تجارة الأحذية. البداية كانت بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقي قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين، الوحدة العربية بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم الفض بين الطرفين وضبط المشاركين في المشاجرة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«حسم وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
حادث تصادم - أرشيفية

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
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بانجو (3)

ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 43 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، و41 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن و217 قطعة سلاح أبيض.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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