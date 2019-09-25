بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
القبض على متهم - صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام «محمد. ع» وشهرته «فاسكو» 40 عاما، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها.
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البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام «محمد. ع» وشهرته «فاسكو» 40 عاما، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها.
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وتمكنت مأمورية قادها الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح، من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري «بندقية آلية» و5 طلقات لذات العيار، و5 كيلوجرامات من نبات «البانجو» المخدر، بينما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33484 جنايات منيا القمح لسنة 2019.