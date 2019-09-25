بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

القبض على متهم - صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام «محمد. ع» وشهرته «فاسكو» 40 عاما، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها. اقرأ أيضا| حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان»