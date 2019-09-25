كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.

- اتحاد الكرة كلف شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بالتصويت نيابة عن مدرب منتخب مصر لأنه رحل. - شوقي غريب أدلى بصوته لصلاح كأفضل لاعب ويورجن كلوب كأفضل مدرب. - اتحاد الكرة يتواصل مع أحمد المحمدي هاتفيا ورد بأنه سيدلي بصوته مثل شوقي غريب. - علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي وقع على استمارتي غريب

- اتحاد الكرة كلف شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بالتصويت نيابة عن مدرب منتخب مصر لأنه رحل.



- شوقي غريب أدلى بصوته لصلاح كأفضل لاعب ويورجن كلوب كأفضل مدرب.



- اتحاد الكرة يتواصل مع أحمد المحمدي هاتفيا ورد بأنه سيدلي بصوته مثل شوقي غريب.



- علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي وقع على استمارتي غريب والمحمدي بصفته نائب المدير التنفيذي في هذا التوقيت.



- ثروت سويلم توقيعه معتمد لدى «فيفا» بصفته السكرتير العام عكس توقيع علاء عبد العزيز.



- ثروت سويلم كان يؤدي مناسك الحج في توقيت إرسال الخطاب لفيفا (15 أغسطس) وعاد مساء هذا اليوم.



- موظفان اثنان فقط لديهما الباسورد الخاص بسيستم التصويت وهما حاتم سرور مدير مكتب مجلس الإدارة ومحمود فيصل المسؤول بالمكتب الفني بالاتحاد.