رياضة

كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
- اتحاد الكرة كلف شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بالتصويت نيابة عن مدرب منتخب مصر لأنه رحل. - شوقي غريب أدلى بصوته لصلاح كأفضل لاعب ويورجن كلوب كأفضل مدرب. - اتحاد الكرة يتواصل مع أحمد المحمدي هاتفيا ورد بأنه سيدلي بصوته مثل شوقي غريب. - علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي وقع على استمارتي غريب
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جوارديولا (4)

جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
برشلونة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
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ميسى

ميسي يعلق على البداية الضعيفة لبرشلونة في الموسم

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلى الرغم من فوزه بالجائزة للمرة الأولى منذ انفصالها عن الكرة الذهبية في عام 2016، إلا أن ميسي تحدث عن البداية الضعيفة لبرشلونة للموسم الجاري، قائلًا حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا، من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة".
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
اتحاد-الكرة (3)

تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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