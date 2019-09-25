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كريم عبد العزيز فى مدينة الإنتاج من أجل فيلمه الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
يواصل أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تصوير مشاهدهم داخل الديكور الخاص بالفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمشاهد التى يجرى تصويرها حاليا تجمع بين بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، التي تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، وتعد هذه هى المرة الأولى التي تقف فيها أمام «كريم». ويتناول الفيلم قضية الزواج والطلاق، ويطرح تساؤلا عن "لو رجع بيك الزمن، كنت هتتجوز مراتك تاني؟"، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من "غادة عادل، نيللي كريم، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد"، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
وفى الوقت نفسه يعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة من النجاح بعد أن وصل فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» إلى أول 100 مليون فى تاريخ السينما المصرية، ويواصل الفيلم تحقيق إيراداته خلال عرضه فى السينمات، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وتارا
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مهرجان- الجونة

عروض اليوم السادس لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بجلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا يُعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
خالد صالح

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان خالد صالح

في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2014: توفي الفنان المصري خالد صالح. وفي عام 2001: بداية حرب أمريکا على أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب. وفي عام 1955: تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي. وفي عام 1962: الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية. وفي عام 1985: مقتل 3 من عملاء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا القبرصي.
هند-صبرى

«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
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فيلم-الطيب-والشرس-واللعوب.

2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
رانيا-يوسف

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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