كريم عبد العزيز فى مدينة الإنتاج من أجل فيلمه الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

كريم عبد العزيز

يواصل أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تصوير مشاهدهم داخل الديكور الخاص بالفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمشاهد التى يجرى تصويرها حاليا تجمع بين بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، التي تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، وتعد هذه هى المرة الأولى التي تقف فيها أمام «كريم». ويتناول الفيلم قضية الزواج والطلاق، ويطرح تساؤلا عن "لو رجع بيك الزمن، كنت هتتجوز مراتك تاني؟"، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من "غادة عادل، نيللي كريم، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد"، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وفى الوقت نفسه يعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة من النجاح بعد أن وصل فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» إلى أول 100 مليون فى تاريخ السينما المصرية، ويواصل الفيلم تحقيق إيراداته خلال عرضه فى السينمات، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وتارا