الاحتلال يقتحم رام الله.. ومواجهات مع فلسطينيين

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

جيش الاحتلال - صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وقام "ديختر" بجولة في ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة وبمشاركة عشرات المستوطنين. وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة، هي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى. والأبواب