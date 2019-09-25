بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

البورصة المصرية

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة قد واصلت هبوطها للجلسة الثالثة على التوالى، أمس، وحققت الأسهم خسائر سوقية إجمالية بلغت نحو 66 مليار جنيه منها 36 مليارا بجلسة الأحد، و8 مليارات الإثنين، و22 مليارا أمس الثلاثاء. وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع أكبر موجة من الخسائر منذ نحو 4 سنوات، وربما يكون التراجع الأكبر منذ عام