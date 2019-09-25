سمية درويش: الألبوم الجديد سيكون نقلة جديدة في حياتي

تحرير:محمد مصباح ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

سمية درويش

قالت الفنانة سمية درويش، إنها تفضل أغنية «نفسي يا ليل» الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، وذلك لروعة كلماتها ولحنها وتوزيعها، موضحة أنها لو تم طرحها من قبل أي فنان آخر كانت ستحبها بلا شك. وأضافت سمية لـ«التحرير»، أن أغنية متغيرة التي أصدرتها منذ فترة نالت إعجاب الكثيرين، لأنها كلماتها حزينة، فى حين أن أغنية «نفسي يا ليل» أضافت فرحة وطاقة إيجابية لكل من سمعها. وأكدت سمية أن من المقرر تصوير الأغنية كفيديو كليب في وقت قريب جدًا، بالإضافة إلى أن أغاني الألبوم الجديد سيتم عرضها بفكرة جديدة.

وعبرت سمية عن سعادتها بالألبوم، وقالت إنها تشعر بأنه سيصل لكل الناس، كما توقعت أنه سيكون نقلة مهمة في حياتها. وأوضحت أن الألبوم يبدأ من أغنية يا ليل إذ إنها مقدمة بلحن شرقي وكلمات مبهجة، فتم تقديمها بشكل مقسوم شرقي جديد، مضيفة أن كل أغنية في الألبوم مختلفة عما قدمته سابقا وسيتم طرح أغنية كل 10 أيام