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المالية تطرح كميات إضافية من الفكة مع بدء الدراسة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
الفكة
الفكة
أعلنت وزارة المالية عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي، خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات، بحسب تصريحات اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة. وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويا.
وأكدت المالية أنه يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريا على مستوى الجمهورية، وتبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا. وأضافت أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو
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البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
بورصة (1)

بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.34 جنيه للبيع، و16.24 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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وزير-الماليه

المالية تعلن نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%. وأكدت المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
وزارة-المالية

المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
مرضى-مستشفيات

المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.
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