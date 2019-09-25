المالية تطرح كميات إضافية من الفكة مع بدء الدراسة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الفكة

أعلنت وزارة المالية عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي، خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات، بحسب تصريحات اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة. وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويا.

وأكدت المالية أنه يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريا على مستوى الجمهورية، وتبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا. وأضافت أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو