دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

سرطان البنكرياس

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.

وقال البروفيسور تاتيانا كرنوجوراك من معهد بارتس للسرطان في الجامعة: "إذا تمكنا من اكتشاف سرطان البنكرياس عندما تكون الأورام صغيرة ولم تنتشر بعد إلى الأعضاء الأخرى، فقد نرى تأثيرًا كبيرًا لما طورناه، كما يمكن أن تؤدي إزالة الأورام التي يبلغ طولها 1 سم أو أصغر إلى زيادة البقاء لمدة 5 سنوات إلى نحو 60%. كشف