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دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس
يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
وقال البروفيسور تاتيانا كرنوجوراك من معهد بارتس للسرطان في الجامعة: "إذا تمكنا من اكتشاف سرطان البنكرياس عندما تكون الأورام صغيرة ولم تنتشر بعد إلى الأعضاء الأخرى، فقد نرى تأثيرًا كبيرًا لما طورناه، كما يمكن أن تؤدي إزالة الأورام التي يبلغ طولها 1 سم أو أصغر إلى زيادة البقاء لمدة 5 سنوات إلى نحو 60%. كشف
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كيف تتعاملين مع أول نزلة برد لطفلك المولود حديثا؟

بعد ولادة الطفل، يبنى نظام المناعة في وقت مبكر، ولكن قبل أن يتم تطوير هذه المناعة بالكامل، قد يكون الطفل عرضة للإصابة بفيروسات مثل الزكام. نزلات البرد أقل شيوعًا عند المواليد الجدد، إذ يكتسبون مناعة من أمهاتهم خلال الـ6 شهور الأولى، وبعدها يصبح الزكام أكثر شيوعا، فهذه الأمراض حيوية لمساعدة جسم الطفل على تعلم مكافحة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد. عادة ما يصاب الأطفال بنزلات البرد قبل عيد ميلادهم الأول، لكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها للتأكد من أنه مصاب بالبرد، خاصة أن فصل الشتاء على وشك الاقتراب.
نزلات البرد

أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي

عند ذكر الشتاء والطقس البارد، فأول ما تفكر فيه المشروبات الدافئة والدفاية والمطر والقليل من نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل أنت في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الباردة؟ ربما، لكن الخبراء يوضحون أن المطر ليس السبب. وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ مما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة.
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صداع وغثيان.. تجنب الإفراط في تناول المياه

ينصح دائمًا بشرب كميات كبيرة من المياه، حيث إن الماء يمثل ثلثي حجم الإنسان، كما أنه أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على فاعلية الوظائف الحيوية في الجسم، ويساعد على إعادة ترطيب البشرة، وتخلص الجسم من السموم والنفايات، ويعزز من وظائف الكلى، لذا قلة المياه في الجسم تؤدي إلى العديد من الأمراض، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى ما يعرف باسم "التسمم بالماء"، وقد ينتج عنه أيصا نقص صوديوم الدم، وذلك حسبما ذكر موقع "stylecraze".
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العيوب-الخلقية-والسرطان

«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المشروم

المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان. في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا. ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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