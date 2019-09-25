إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أ. إ. م" 21 سنة، عامل بمطعم، و"ف. ب. م" 20 سنة، ربة منزل وزوجة المجني عليه "ح. أ. م"، إذ استغل المتهم الأول سابقة جيرة لدى المجني عليه في بلدة بمحافظة كفر الشيخ، حيث كان يعمل بالقرب من منزل المجني عليه ويأتي لزيارته، فأقام علاقة غير شرعية