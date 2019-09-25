مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة النهضة بحي السلام الذي وفر حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية، وكذا المتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للأهالي. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة 1 و2، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.

وزار مدبولي، خلال الجولة، مدرسة المحروسة 1، وتفقد فصول رياض الأطفال، والابتدائي والإعدادي، وأجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسي. وبدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن المدرسة بها 33 فصلا، و370 طالبا، وانتظم العام الدراسى بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض