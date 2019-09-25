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مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة النهضة بحي السلام الذي وفر حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية، وكذا المتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للأهالي. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة 1 و2، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
وزار مدبولي، خلال الجولة، مدرسة المحروسة 1، وتفقد فصول رياض الأطفال، والابتدائي والإعدادي، وأجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسي. وبدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن المدرسة بها 33 فصلا، و370 طالبا، وانتظم العام الدراسى بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض
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رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.
طقس-حار (7)

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
السيسي (1)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون -في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية:
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة هيروشيما

السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
مسجد-الحسين-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

إحياء القاهرة التاريخية.. خطة شاملة لتطوير ساحة ومسجد الحسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطوير منطقة وساحة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من الوزراء والقيادات المعنية، أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، منطقة الفسطاط، شارع المعز، منطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.
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