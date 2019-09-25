جريمة

إحالة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها للجنايات بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلتيها داخل منزلها الكائن بحى فيصل، إلى محاكمة الجنايات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بلاغا بقيام "هند. م" 30 عاما، بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعقب الحادث نقلت السيدة المتهمة إلى مستشفى السويس العام لإصابتها بانهيار عصبي، ثم أجري التحقيق معها. وكشفت تحقيقات النيابة أن زوج المتهمة هو من أبلغ الشرطة عقب اكتشافه الجريمة بقتل زوجته ابنتيه "كرمة- 5 أعوام"، و"جودي- 4 أعوام"، وعثوره على زوجته بجوارهما مقطوعة شرايين اليد.
وقال والد الطفلتين فى التحقيقات أمام النيابة: «عقب العودة من العمل ذهبت للمنزل وطلبت من زوجتي إحضار الطعام، وغادرت منزلي وتفاجأت عندما عدت بأن زوجتي ملقاة على الأرض وشرايين يدها مقطوعة، وطفلتي الاثنتين مقتولتان». وكانت التحريات والمعلومات الأمنية كشفت أن اكتئابا حادا وراء قتل ربة منزل طفلتيها
اقرأ المزيد
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
جثة طفل

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
اعدام

إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]