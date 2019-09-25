إحالة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها للجنايات بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلتيها داخل منزلها الكائن بحى فيصل، إلى محاكمة الجنايات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بلاغا بقيام "هند. م" 30 عاما، بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعقب الحادث نقلت السيدة المتهمة إلى مستشفى السويس العام لإصابتها بانهيار عصبي، ثم أجري التحقيق معها. وكشفت تحقيقات النيابة أن زوج المتهمة هو من أبلغ الشرطة عقب اكتشافه الجريمة بقتل زوجته ابنتيه "كرمة- 5 أعوام"، و"جودي- 4 أعوام"، وعثوره على زوجته بجوارهما مقطوعة شرايين اليد.

وقال والد الطفلتين فى التحقيقات أمام النيابة: «عقب العودة من العمل ذهبت للمنزل وطلبت من زوجتي إحضار الطعام، وغادرت منزلي وتفاجأت عندما عدت بأن زوجتي ملقاة على الأرض وشرايين يدها مقطوعة، وطفلتي الاثنتين مقتولتان». وكانت التحريات والمعلومات الأمنية كشفت أن اكتئابا حادا وراء قتل ربة منزل طفلتيها