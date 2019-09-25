الجبلاية تعلن حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

جانب من منافسات الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، وتبدأ منافسات الجولة الثانية بإقامة مباراتين تجمعان حرس الحدود مع وادى دجلة، وإنبي مع طلائع الجيش، وتستمر المباريات حتى الثاني من أكتوبر المقبل، إذ تقام على مدار ستة أيام، وذلك بعدما أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من الدوري في نسخته الـ61، إذ أقيمت 9 مباريات على مدار ثلاثة أيام، انتهت ثمانية منها بالفوز وواحدة بالتعادل.

حقق الضيوف 5 انتصارات وفاز أصحاب الملعب في 3 لقاءات، وغابت نتيجة التعادل السلبي من الجولة، حيث شهدت كل الملاعب تسجيل أهداف. وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، حكام مباريات الجولة الثانية على النحو التالي: الخميس 26 سبتمبر حرس الحدود × وادي دجلة: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي،

حقق الضيوف 5 انتصارات وفاز أصحاب الملعب في 3 لقاءات، وغابت نتيجة التعادل السلبي من الجولة، حيث شهدت كل الملاعب تسجيل أهداف.



وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، حكام مباريات الجولة الثانية على النحو التالي:



الخميس 26 سبتمبر



حرس الحدود × وادي دجلة: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكما رابعا.



إنبي × طلائع الجيش: محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكما رابعا.



الجمعة 27 سبتمبر



إف سي مصر × أسوان: وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكما رابعا.



السبت 28 سبتمبر



المقاولون العرب × سموحة: أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكما رابعا.