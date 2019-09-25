غلق جزئي لكوبري أكتوبر وأنفاق الميرغني والعروبة والثورة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

كوبري أكتوبر - صورة أرشيفية

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلقا جزئيا، بسبب إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمدة أسبوع بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى إتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر، في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب. وستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة صباح بعد غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت المقبل.

كما ستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 4 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 5 أكتوبر المقبل، ومن الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 11 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 12 أكتوبر المقبل، وذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.ومن