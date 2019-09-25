جريمة

غلق جزئي لكوبري أكتوبر وأنفاق الميرغني والعروبة والثورة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
كوبري أكتوبر - صورة أرشيفية
كوبري أكتوبر - صورة أرشيفية
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلقا جزئيا، بسبب إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمدة أسبوع بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى إتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر، في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب. وستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة صباح بعد غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت المقبل.
كما ستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 4 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 5 أكتوبر المقبل، ومن الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 11 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 12 أكتوبر المقبل، وذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.ومن
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اعدام

إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ضبط 7 أشخاص في فض مشاجرة بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية فى تجارة الأحذية. البداية كانت بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقي قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين، الوحدة العربية بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم الفض بين الطرفين وضبط المشاركين في المشاجرة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«حسم وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
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اشارة-مرور (4)

المرور تضبط 504 آلاف مخالفة و732 سائقا مسطولا في يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
محور-26-يوليو

المرور: عودة حركة السيارات إلى طبيعتها بمحور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، عن إعادة فتح منزل محور 26 يوليو أمام حركة السيارات للقادم من ميدان لبنان، اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ وذلك بعد انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الذي وجه بتسيير حركة السيارات خلال الذروة الصباحية.
اشارة-مرور (1)

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.
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