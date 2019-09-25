سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غلق جزئي لكوبري أكتوبر وأنفاق الميرغني والعروبة والثورة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
كوبري أكتوبر - صورة أرشيفية
كوبري أكتوبر - صورة أرشيفية
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلقا جزئيا، بسبب إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمدة أسبوع بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى إتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر، في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب. وستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة صباح بعد غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت المقبل.
كما ستكون مواعيد الأعمال من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 4 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 5 أكتوبر المقبل، ومن الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 11 أكتوبر المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت 12 أكتوبر المقبل، وذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها. ومن
اقرأ المزيد
اسماك (6)

التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.
وزير-النقل-ربط-الطريقين-الغربى-والشرقى-بأسوان (3)

31 مليون جنيه لرصف 9 طرق في البحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية وهندسة الطرق، بمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله ضمن الخطة الاستثمارية 2019- 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث تمت أعمال رصف طريق حمد منيسى بمركز المحمودية قطاعات وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه.
رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]