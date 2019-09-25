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متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.
وأضاف راضي، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شاملا ومركزا لجميع القضايا الهامة لمصر، وجاء توضيحا لمواقف مصر الثابتة بشكل واضح، وبه انعكاس للنشاط الذي قامت به مصر خلال العام الماضي خاصة في المجال الأفريقي والتنموي والتجاري والاستثماري.وذكر أن السيسي أجرى عدة لقاءات أبرزها لقاؤه بنظيره الأمريكي دونالد
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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
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نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
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غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة النهضة بحي السلام الذي وفر حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية، وكذا المتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للأهالي. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة 1 و2، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
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السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
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كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
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ترامب: الرئيس السيسي زعيم حقيقي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس السيسي زعيم حقيقي"، وأكد الرئيس السيسي، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
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السيسي لترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
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