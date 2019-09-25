متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.

وأضاف راضي، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شاملا ومركزا لجميع القضايا الهامة لمصر، وجاء توضيحا لمواقف مصر الثابتة بشكل واضح، وبه انعكاس للنشاط الذي قامت به مصر خلال العام الماضي خاصة في المجال الأفريقي والتنموي والتجاري والاستثماري.وذكر أن السيسي أجرى عدة لقاءات أبرزها لقاؤه بنظيره الأمريكي دونالد