رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي في تأمين سماء مصر -نهارا وليلا- ويقظتهم الدائمة لفرض السيطرة علي المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية.كما التقى الفريق محمد فريد، قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، إذ بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا