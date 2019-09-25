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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي في تأمين سماء مصر -نهارا وليلا- ويقظتهم الدائمة لفرض السيطرة علي المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية.كما التقى الفريق محمد فريد، قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، إذ بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا
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الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.
طقس-حار (7)

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة النهضة بحي السلام الذي وفر حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية، وكذا المتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للأهالي. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة 1 و2، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
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عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
لقاء-السيسى -وترامب

السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
وزير الدفاع

وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
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