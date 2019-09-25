رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي في تأمين سماء مصر -نهارا وليلا- ويقظتهم الدائمة لفرض السيطرة علي المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية.كما التقى الفريق محمد فريد، قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، إذ بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي في تأمين سماء مصر -نهارا وليلا- ويقظتهم الدائمة لفرض السيطرة علي المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية.
كما التقى الفريق محمد فريد، قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، إذ بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم، خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، ثم نقل لهم تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيدا بما يبذلوه من جهد للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.
وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة تملؤهم العزيمة والإصرار على تنفيذ المهام التي توكل إليهم للدفاع عن حدود مصر الغربية، ضد كافة المخاطر والتحديات والتصدي لكافة محاولات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن مصر القومي. وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حوارا مع قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التي تدور في أذهانهم، موضحا كافة الأمور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأثنى الفريق محمد فريد على ما يبذله حماة البوابة الغربية من جهود وتضحيات، خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وكذا المهربين والمتسللين عبر الحدود الغربية، والتصدي بكل شجاعة للتهديدات والمخاطر التي تواجه أمن مصر القومي، ومنع الهجرة غير الشرعية في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.