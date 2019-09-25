جريمة

تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
وأكد محامي الطفلة لـ"التحرير" أنه تقدم بطلب نقل حضانة الطفلة الكبرى شقيقة المجني عليها إلى أسرة والدها، إذ تمارَس ضغوط عليها لتغيير شهادتها، وتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حالتها الصحية وتعرضها للتعذيب من عدمه. كان اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث
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القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
جثة طفل

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
سجن

إحالة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها للجنايات بالسويس

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلتيها داخل منزلها الكائن بحى فيصل، إلى محاكمة الجنايات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بلاغا بقيام "هند. م" 30 عاما، بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعقب الحادث نقلت السيدة المتهمة إلى مستشفى السويس العام لإصابتها بانهيار عصبي، ثم أجري التحقيق معها. وكشفت تحقيقات النيابة أن زوج المتهمة هو من أبلغ الشرطة عقب اكتشافه الجريمة بقتل زوجته ابنتيه "كرمة- 5 أعوام"، و"جودي- 4 أعوام"، وعثوره على زوجته بجوارهما مقطوعة شرايين اليد.
اعدام

إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
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كلب

كلب طبيب بيطري يعقر رأس طفلة في ميت سلسيل بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لضبط طبيب بيطري هرب بكلب شرس عقر رأس طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من مدينة ميت سلسيل، الأربعاء الماضي، وذلك في أثناء لهوها أمام المنزل، في حي سيدي مجاهد. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة ميت سلسيل، بوصول طفلة تدعى "آلاء إبراهيم حجاج"، بادّعاء عقر كلب لها، إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
بانجو (3)

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
القبض-على-متهم

القبض على أب زوّج طفلته وخطب شقيقتيها في الشرقية

تمكنت لجنة حماية الطفل بفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من إحباط خطوبة طفلتين شقيقتين، لم تتم أي منهما خمسة عشر ربيعًا بعد؛ بعدما وافق والدهما على خطبتهما لاثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية. وكشفت التحريات عن قيام الأب بتزويج ابنته شقيقة الطفلتين الكبرى، دون إتمامها خمسة عشر عامًا هي الأخرى، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتم ضبط والد الفتيات والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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