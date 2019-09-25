تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

صورة أرشيفية

أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

وأكد محامي الطفلة لـ"التحرير" أنه تقدم بطلب نقل حضانة الطفلة الكبرى شقيقة المجني عليها إلى أسرة والدها، إذ تمارَس ضغوط عليها لتغيير شهادتها، وتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حالتها الصحية وتعرضها للتعذيب من عدمه. كان اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث