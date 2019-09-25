جريمة

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من أحد عمال النظافة العاملين بنطاق دائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بالعثور على جثة لطفل رضيع، ذكر، مُلقاة داخل كيس قمامة بالقُرب من كوبري «الممر» القريب من ديوان عام مديرية
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القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
حبس-متهمه

تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
سجن

إحالة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها للجنايات بالسويس

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلتيها داخل منزلها الكائن بحى فيصل، إلى محاكمة الجنايات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بلاغا بقيام "هند. م" 30 عاما، بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعقب الحادث نقلت السيدة المتهمة إلى مستشفى السويس العام لإصابتها بانهيار عصبي، ثم أجري التحقيق معها. وكشفت تحقيقات النيابة أن زوج المتهمة هو من أبلغ الشرطة عقب اكتشافه الجريمة بقتل زوجته ابنتيه "كرمة- 5 أعوام"، و"جودي- 4 أعوام"، وعثوره على زوجته بجوارهما مقطوعة شرايين اليد.
اعدام

إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
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سجن

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

«نكد الزوجية» وراء انتحار موظف بـ««تعليم الشرقية»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
الاعدام (1)

طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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