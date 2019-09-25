جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

صورة أرشيفية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من أحد عمال النظافة العاملين بنطاق دائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بالعثور على جثة لطفل رضيع، ذكر، مُلقاة داخل كيس قمامة بالقُرب من كوبري «الممر» القريب من ديوان عام مديرية